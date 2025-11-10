上周五（7日）晚間台中市一名賴姓男子開車行經南區工學路時，路邊臨停撞上吳姓女子停放家門口的電動輔具車，再往前推撞到休旅車的後保險桿，監視器畫面中賴男有下車查看，但未處理就離開現場，吳女接獲鄰居告知後報案。警方循線調閱監視器畫面，確認肇事車輛為賴男所持有，賴男矢口否認犯行，員警拿出監視器畫面後承認是自己所撞，依肇事逃逸開罰。

台中市警方當天晚間8時許接獲吳女報案，吳女稱接獲鄰居通知，自家的電動輔具車及休旅車，遭1輛賓士車臨停時不慎撞上，她到屋外查看時，發現電動輔具車遭撞後，往前推撞到休旅車，造成愛車後保險桿留下一道明顯凹痕，賓士車主卻沒有報警處理或留下聯絡方式，就直接離開現場，不知道該如何是好，只能尋求警方協助。

台中賴姓男子臨停時撞上電動輔助車，並撞凹休旅車後保險桿卻肇逃，右前車頭有明顯擦撞痕跡。（民眾提供）

警方陪同吳女循線調閱周邊監視器釐清案情，畫面中可以清楚看到，一輛黑色賓士車臨停路邊時，撞到吳女家門口的電動輔具車，進而推撞到前方休旅車，當下正因為衝撞力道大發出聲響，才會引起鄰居出來關注，肇事車主曾下車查看，但未做出任何處理，約5分鐘後開車離開現場

員警透過監視器畫面得知肇事車牌，查出車主為25歲賴姓男子，聯絡賴到案說明，賴剛開始矢口否認有肇事，員警發現他車輛右前車頭明顯擦撞痕跡，加上現場監視器畫面佐證，賴無從辯解自己肇事逃逸的行為，最終坦承犯行，表示當天確為自己開車所撞。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對賴男肇事後未依規定處置，肇事逃逸的行為依法舉發，並協助被害車主辦理後續賠償事宜。