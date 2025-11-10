25歲江姓男子涉嫌與在逃通緝的房姓男子、林姓男子，以及網路暱稱、「李純青」、「徐乃麟」不明人士共5人合謀，假裝以30萬元代價出售1萬顆泰達幣，約出曾姓被害人、拿到現金後，由林男拿空氣槍朝朝被害人臉部開槍，趁曾男因受傷 疼痛無法攔阻，一行人逃離現場並分贓，事後江男和提供車輛的周男陸續被逮，嘉義地檢署偵結，依加重強盜罪嫌等罪嫌起訴江男、周男兩人。

嘉義地檢署起訴書指出，25歲江男、房男、林男以及通訊軟體TELEGRAM暱稱「李純青」、「徐乃麟」等人共謀，以出售虛擬貨幣為由，誘騙買家出面，搶奪其現金來賺取不義之財，並由「李純青」在虛擬貨幣交易社團聯繫曾姓買家，約定今年9月6日凌晨1點在嘉義市西區一家統一超商門口交易，以30萬元現金換取1萬顆泰達幣。

曾姓被害人當時由黃姓友人陪同到場，強盜集團房男駕車載林男、江男到場，江男負責與曾男面交，一看到江男拿到30萬元現金清點，林男馬上拿出預藏空氣槍朝曾男臉部開槍，造成曾男左臉挫傷、左側顏面骨骨折等傷害，林男、江男則趁亂上車，逃離現場。

房男駕車載林男、江男逃至台中市東勢區一處橋下，再借用24歲周姓男子汽車掩飾，逃至大雅區某公園，事後江男分得5萬元，剩餘現金由其他人朋分。

嘉義縣警察局水上分局獲報後，組專案小組追查，陸續逮捕江男、周男到案，江男坦承涉及虛擬貨幣強盜案，周男表示知悉房男等人「拚幣商」回來，兩人現都被收押在嘉義看守所。

目前房男、林男在逃通緝中，「李純青」、「徐乃麟」仍在調查身分中，近日嘉檢偵結，江男被依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪嫌起訴，周男則依使犯人隱避罪嫌起訴。