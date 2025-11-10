台中海洋館今年8月開幕帶動海線觀光，不過台中市議員10日表示，溼地體驗區除水池與廁所相隔太遠動線不佳外，也建議新增簡易衛浴設備，另還有增設導覽機設備等。對此，館方表示，硬體設備無法變動，將透過加強宣導方式提醒遊客，此外預定年底引進的12隻麥哲倫企鵝，因受限原棲地阿根廷現為疫區，相關程序還在辦理中，目前希望可在明年農曆年前全部到位。

台中市議會都發建設水利委員會與財經委員會今日赴台中海洋館考察，針對小朋友喜愛的溼地體驗區，國民黨台中市議員邱愛珊、台中市議會都建水委員會召集人、民進黨市議員陳淑華紛紛說，溼地體驗區規定遊客需先至沖洗區清潔腳部再下水，然而2區相隔有一段距離，接到不少家長反映，這樣孩子走進體驗區前腳已經再次髒掉了，除動線要改善，也要增設簡易盥洗或更衣室。

台中海洋館原本預計在今年底引進12隻麥哲倫企鵝，不過受限企鵝原棲地被台灣列為疫區，相關引進流程尚在處理中，確定無法年底前抵台。館方說，目前希望可於明年農曆年前抵達。（温予菱攝）

邱愛珊表示，館內雖然有貼Line語音檔覽QR Code圖卡，供民眾手機掃描聆聽，若單人而言算是足夠，但尚未全區張貼完成，另團體參觀時，館內人很多，聲音不太清楚，建議採購語音導覽機，方便民眾聽取；陳淑華則提出，可以針對國中、國小生免費參觀，帶動家長意願前來，甚至戶外教學等。

館方回應，簡易盥洗設備盥洗因受限硬體設施有限，加上溼地體驗設置用意為供民眾踩踩水，而非為戲水池，所以針對孩童衣物容易用溼的部分，將透過官網持續宣導，呼籲大家自備浴巾、拖鞋等，避免腳部可能踩髒外，也減少滑倒等意外發生。

館方說明，導覽服務現階段並不提供一般團體，不過遊客可以透過手機掃描QR Code，自備耳機聽取導覽，對於議員建議增設語音導覽機，也將納入考慮討論；另館內也有針對台中市國小祭出海洋教育推廣專案，由校方申請平日、20人以上團體入場，每人入場僅需320元，等同優惠票券再打8折。

針對館內預定飼養18隻麥哲倫企鵝，現僅有6隻，剩餘12隻預計年底引進，館方表示，原本朝麥哲倫企鵝原棲地阿根廷尋求引進，但因阿根廷現被台灣列為疫區，相關檢疫、申請流程等都還在走，目前是希望明年農曆年前完成引進；台中市觀旅局長陳美秀表示，在行政方面將全力協助OT廠商。