蘇丹內戰已持續3年，該國西南部一座由政府軍死守1年半的城市上月底遭實力強大的「快速支援部隊」（RSF）攻陷，親政府民兵組織指控RSF大開殺戒，48小時殺害逾2000無辜平民。而在近日，我國防部臉書疑似因遭誤認為大陸國防部，湧入大量蘇丹網友、指控「向RSF出售無人機」，對此，國防部8日也進行回應。

綜合英國《衛報》、《每日電訊報》、《每日郵報》等媒體報導，人造衛星攝得蘇丹北達佛省（Darfur）首府法舍（El-Fasher）照片顯示，多處沙地有大灘紅色血跡，甚至屍體成堆，多半堆在車輛周圍與市區周邊RSF堆砌的沙堤附近。另外，RSF還在11月4日稱擊落了1架蘇丹空軍IL-76運輸機，當中無人生還。

在國防部8日發布的最新貼文中，近日湧入大批蘇丹網友留言，稱大陸向RSF出售武器，其中有人指出，自從RSF發動戰爭以來，大量陸製無人機與武器被從阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）非法轉移至該部隊，並且質問，為什麼要賣無人機給阿聯酋，讓它們被用來襲擊蘇丹平民？

截至今（10）日下午3點20分，該貼文留言已高達6500多則，國防部小編8日也以中英文留言回應「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。另外，根據《中央社》昨天晚間報導，國防部受訪回應，已於臉書留言處以中、英文強調，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國 Here stands the Republic of China （Taiwan）, not the People's Republic of China.」，期盼留言的蘇丹人士理解。