2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱東京聽奧）11月15日到26日在日本東京舉辦，副總統蕭美琴10日出席授旗典禮為中華代表隊送上祝福，並致贈代表團20萬加菜金，由網球選手林家文領受。

本屆東京聽奧中華隊共計76位選手參加，參賽種類包括田徑、游泳、羽球、籃球、桌球、網球、跆拳道、空手道、射擊、保齡球及定向越野，田徑跨欄女將許樂在上屆巴西聽奧於女子100公尺跨欄摘金，是該屆聽奧中華代表團首金，面對即將到來的東京聽奧，許樂表示：「訓練比賽目標主要放在100公尺跨欄和400公尺跨欄，這些都是我稍微擅長的欄架項目。上屆巴西聽奧我順利在100公尺跨欄拿下好成績，今年也希望可以繼續延續上次的好運，我也會繼續努力，在100和400公尺跨欄繼續拿下好成績。」

網球女將林家文在今年澳網聽障邀請賽獲得女雙金牌、女單銅牌，是個人繼2023年首屆澳網聽障邀請賽之後，再度於該賽事女雙奪金，為她備戰今年東京聽奧增添信心，她在出發前特地做了美甲，將中華隊會旗畫在指甲上，期待為自己帶來好運。

副總統蕭美琴在授旗典禮上以溫馨的致詞祝福中華代表團，表示每一位選手的故事就是一股強大的力量，而聽奧是體育競技的舞台更是展現毅力、勇氣、以及人權精神的國際場合，期待選手們用行動讓世界看到台灣真正的力量，蕭美琴也提到，今年9月運動部成立後，設置適應運動司，以終身參與、專業支持和制度創新為目標，積極的投入資源，改善訓練場地、強化支援輔具，希望讓每一位有才華的運動員都不會因為環境限制無法站上競技擂台展現實力，也為聽奧參賽選手提高獎金和獲獎名額，相信是對選手努力的肯定、也是最好的鼓勵。