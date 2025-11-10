贛台薈‧第二屆贛台青年短影音創作網路投票開啟，共計80件作品入圍網路投票階段，時間將從11月10日9時起至11月16日24時，為期7天。（江西省台辦）

由江西省台辦主辦，南昌大學、南昌職業大學等江西省各市台辦10日共同協辦的「贛台薈‧第二屆贛台青年短視頻創作大賽」正式開啟。此次大賽以「贛台同心 青春共影」為主題，宗旨為持續深化贛台兩地青年文化交流，推動兩岸青年以創新形式展現文化融合與社會發展成果，傳遞兩岸青年共同的家國情懷與時代精神。

該大賽從5月30日正式啟動到10月30日徵稿結束，歷時5個月，導演、演員、網紅、媒體人、在校學生、創業台青等兩岸青年回應，共收到包括北京、浙江、福建、江西、台灣等226位選手的307件短影音作品投稿參賽。

參賽者圍繞贛台文化交流活動、城市發展與鄉村振興成果、兩岸青年奮鬥故事等主題進行創作，涉及贛台山水風光、美食佳餚、客家文化、書院文化、陶瓷藝術、戲曲表演、非遺傳承等各種創作元素，包括微專題片、微紀錄片、劇情短片、Vlog短片、歌曲MV、AI創意短片等多種呈現形式。

本次大賽評選分為初評、網路投票、終評三個階段進行。大賽最終獲獎作品將綜合專家評審意見和網路投票結果決定，評審專家由大賽主辦方以及相關領域資深人士、專家學者等共同組成。

連日來，主辦方根據比賽規則、投稿要求，對所有投稿作品進行了嚴格、認真的初評，最終共計80件作品入圍網路投票階段。網路投票時間將從11月10日9時起至11月16日24時，為期7天。

本次大賽設作品類和組織類兩個類別獎項，其中作品類設金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、優秀獎6名、人氣獎5名，組織類獎項設優秀組織獎3名，共計22個獎項，總獎金3萬2000元人民幣，並頒發榮譽證書或牌匾。