114年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動，法務部政次黃世杰頒獎表揚獲獎學生（法務部提供）

法務部為推動學生知法守法的正確觀念，舉辦114年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動，學生們以目前國內盛行的詐騙、毒品等五大犯罪類型，發揮創意，評審委員自1145件作品中，評選出國小與國中漫畫類39件優勝作品、高中(職)與大學(專)短片類12件優勝作品，法務部政務次長黃世杰頒獎時表示，今年首次有連江縣的學生參加投稿，令人欣慰，顯示法務部與地檢署落實推動法治教育「零距離、無偏鄉」理念。

法務部表示，法務部自100年起以犯罪預防為主題，舉辦犯罪預防漫畫徵件活動，並於110年增設「創意短片組」。今年已經邁入第14屆。為公開表揚獲獎學生並向社會大眾展示優勝作品，日前舉辦「炎夏『漫』活，創意說『畫』」114年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動頒獎典禮，來自全國各地獲獎學生與家長踴躍出席。

法務部指出，今年徵件是以目前國內盛行的五大犯罪類型，例如詐騙、毒品等為主題。有鑒於詐騙行為與洗錢防制息息相關，行政院洗錢防制辦公室也共襄盛舉，與法務部共同呼籲年輕學子與民眾關注洗錢防制議題，認識詐騙手法，避免受害。

法務部說，本年度參賽學生投稿件數前三名的主題分別是「反毒」、「反詐騙」及「反酒(毒)駕」。法務部特別邀請曾經獲獎、具有豐富評審經驗的漫畫家、影片製作人擔任評審委員，總計評選出國小與國中漫畫類39件優勝作品、高中(職)與大學(專)短片類12件優勝作品。

評審委員表示，今年不論是國小組或國中組的作品，除了用色繽紛外，光影的掌控度也很細膩，故事情節充分體現出創作者對社會議題的深刻洞察。創意短片在拍攝運鏡、人物設計、劇情結構的鋪陳等也都一氣呵成、各具巧思，令人讚賞，評審委員對於參賽學生們編、導、演的功力大為驚豔。

法務部表示，為讓社會大眾欣賞得獎的優秀作品，以及擴大犯罪防治宣導效果，今年度所有得獎作品，將公開在法務部MORE法狀元—兒童與青少年犯罪預防宣導網粉絲頁（https：／／tpmr.moj.gov.tw／）及年度活動官網（https：／／www.mojgov2025.com.tw／），歡迎民眾上網瀏覽。