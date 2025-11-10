富邦媒（8454）10日公告10月合併營收約78億元，累計1～10月合併營收約848億元。據經濟部統計局資料顯示，9月零售業營業額年減2.2%，受景氣不確定性與民俗月影響，消費氛圍偏保守，momo表示，隨政府普發1萬元政策上路，加上年末最大購物檔雙11啟動，預期第四季將為全年營運挹注爆發性成長動能。

10月營收主要受大型家電與3C品類雙引擎帶動。隨著明年家電預期漲價，加上momo「58H快配」服務強化配送效率，帶動除濕機、冰箱、洗衣機等品類銷售成長上看雙位數。iPhone 17新機熱潮延燒，亦掀起全台換機潮，為3C品類注入穩健成長動能。

進入第四季檔期高峰，《momo雙11你做VIP》暖身慶首日即開出紅盤，開跑1小時內全站人流暴增逾100%，訂單數較平日提升逾5倍，展現強勁購買力。今年活動祭出多重11/11限定好康，包括下單抽「宏佳騰純電跑旅」、組隊團戰最高送$15,555、每日簽到賺mo幣與百萬紅包等回饋，力拚再創人流與銷售雙高峰。

數位廣告布局方面，momo Ads正式導入 Google 廣告 與 聯播網廣告（Display Network），讓品牌主可一次佈局搜尋、社群與多媒體展示三大流量場域，打造更完整的跨平台投放生態。此次升級使品牌能在Google搜尋與展示版位觸及高意圖消費者，同時透過聯播網於各大內容網站進行曝光，並結合momo自有會員數據與行為標籤，實現從品牌觸達到轉單轉換的全漏斗行銷策略。

整合後的AI智慧投放系統可自動完成商品挑選、關鍵字分析與出價優化，並依即時成效動態調整預算配置，大幅降低操作時間與人力成本。升級後的momo Ads已從平台內投放進化為跨媒體、跨場景的整合行銷系統，未來將持續深化AI應用與第一方數據能力，協助品牌提升投放精準度與投資報酬率。