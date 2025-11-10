Dr. Martens「1460 Rain Boot」雨鞋系列首度亮相。（Dr. Martens提供／朱世凱台北傳真）

Dr. Martens 1460 Sub Max DMs Olive UK4-UK10 中性款，5680元。（Dr. Martens提供／朱世凱台北傳真）

PALLADIUM PALLARIDER ZIP WPA火星配色，4680元。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

Timberland TBL25輕量款防水6吋靴，7200元。（Timberland提供／朱世凱台北傳真）

氣溫轉涼適合安排微旅行放鬆，不過入冬後天氣陰晴不定，戶外品牌為此推新系列防水鞋，著重時尚機能風格，為旅人帶來從容舒適步伐。

ECCO新推「BIOM 2.2 TRL高筒靴」加強對腳踝的防護，以品牌優質皮革與透氣紡織材質混合製成，搭載創新的FLUIDFORM科技帶來貼合支撐感，結合GORE-TEX防水設計與仿輪胎花紋的深刻痕立體顆粒橡膠大底，在各種地形與天候中皆能提供良好的抓地力與穩定性，同時融入LYTR科技使腳感更輕盈、回彈緩震；正逢百貨周年慶，ECCO直營專櫃推銀卡會員獨享95折再 95 折，普卡會員及新客單筆結帳滿8000元即享95折。

Dr. Martens首度推「1460 Rain Boot 防水雨靴」系列，作為品牌首款全防水的Wellington靴，靴身採用熱封防水PVC材質製成，表面呈現霧面皮革紋理，兼具堅固、輕盈與易清潔的特性，並配有柔軟SoftWair鞋墊，長時間穿著也能保持舒適透氣，搭載BEN鋸齒大底、深切齒紋強化排水性能，即使走在濕滑道路依然步伐穩健。

PALLADIUM主打赤標防水PALLARIDER ZIP系列，不僅配色時髦，還配備義大利的Vibram PALLARIDER黃金大底，以及搭載WATERPROOF ADVANCE赤標防水透氣薄膜，訴求抓地力、防水透氣性強勁，防水拉鍊設計也讓雙足更能避免浸濕。

Timberland秋冬鞋款強打「TBL25輕量防水6吋靴」，較經典款減輕25％重量，搭載TimberCush舒適中底與防水皮革結構，號稱具備耐走特色與風格質感。