「私宅家傳炸醬麵」，以新鮮豬後腿肉丁與多種配料，經過小火慢炒數小時，讓奶奶的味道得以重現。(呂妍庭攝)

「私宅咖啡」用眷村臘肉製成的鹹派也別具風味。(呂妍庭攝)

「私宅咖啡」販售的產品融入創意與研發性，組合在地食材，帶來視覺上的美感。(呂妍庭攝)

張靖嫻還特別研發「柿子酸奶油夾心司康」，司康搭配清爽酸奶油，融合當季甜柿，烘烤出嘉義秋日的酥脆層次。(呂妍庭攝)

嘉義縣長翁章梁特地造訪「私宅咖啡」嘗鮮，也鼓勵這對年輕夫妻。(呂妍庭攝)

賴維凡和太太張靖嫻在番路鄉自家一樓經營「私宅咖啡」。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

出生嘉義縣大林鎮「社團新村」眷村的賴維凡，大明星林青霞、徐乃麟是父親那一代的老鄰居，因自小生活在眷村，賴維凡承襲奶奶、爸爸的好手藝，1年多前和太太張靖嫻在番路鄉自家一樓經營「私宅咖啡」，標榜賣咖啡、提拉米蘇和司康等西式料理，但「私宅家傳炸醬麵」最受消費者好奇和青睞，賴維凡說，他把奶奶的味道加以改良，帶出濃厚深邃的眷村風味。

38歲賴維凡本身學建築，從小在廚房穿梭，跟奶奶學廚藝，大學畢業後先在高雄耕耘7年賣素食，因租約到期回嘉義創業，與29歲的太太張靖嫻決定開一家有老味道的咖啡廳「私宅咖啡」，兩人靠著自身建築、平面設計專長，不假他人之手，營造出獨具風格的咖啡廳。

「私宅咖啡」販售的產品融入創意與研發性，組合在地食材，帶來視覺上的美感，除咖啡喝起來順口、溫潤，夫妻倆連續2年參加番路柿子節，以最甜美的「柿子」為靈感進行季節限定創作，張靖嫻還特別研發「柿子酸奶油夾心司康」，司康搭配清爽酸奶油，融合當季甜柿，烘烤出嘉義秋日的酥脆層次。

賴維凡說，他的生命底色，是從小在奶奶廚房裡刻下的「那鍋裡的溫度與味道」，加上以前常覺得咖啡廳少了鹹食選擇很可惜，因此決定在菜單上放入承載3代的「私宅家傳炸醬麵」，以新鮮豬後腿肉丁與多種配料，經過小火慢炒數小時，讓奶奶的味道得以重現，另用眷村臘肉製成的鹹派也別具風味。

「私宅咖啡」是嘉義縣政府勞工暨青年發展處新加入的輔導創業團隊，今(10日)嘉義縣長翁章梁特地造訪，不僅品嚐咖啡與餐食，更肯定這對年輕夫妻將「老味道」融入「新靈魂」的創新精神。

翁章梁誇賴維凡夫妻「斜槓夫妻」，兩人一個學建築、一個學平面設計，卻把一家店經營得有聲有色，店裡除了有家傳自奶奶手藝的炸醬麵，還有2人精心烘焙的司康甜點、運用在地柿子等食材特調飲品，消費者還能「桌邊現做提拉米蘇」，與店家增加互動，尤其兩人經營自媒體開拓客源，很有創意。