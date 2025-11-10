福建連江地方檢察署今（10）日下午2時在大禮堂舉行公開抽獎。（福建連江地方檢察署提供）

福建連江地方檢察署為宣導政府對犯罪被害人保護制度，並宣導反詐騙重要性，與犯罪被害人保護協會福建連江分會一起舉辦犯罪被害人保護週暨反詐騙宣導有獎徵答活動。自114年10月27日至11月3日止，雖僅為期8天，但民眾參與熱烈，至活動截止日止，共觸及2272人，有1477位民眾完成答題。

福建連江地方檢察署表示，符合抽獎資格共1060位，馬祖人口才一萬餘名，且老年人口居多，但卻有這麼高比例的鄉親都上網參與有獎徵答，一起共襄盛舉，足見馬祖鄉親對於犯罪被害人保護及反詐騙的相關法律知識均具有正確的觀念與認知。

今（10）日由檢察長林彥良擔任公開抽獎活動見證人。林彥良表示，馬祖地區民風淳樸良善，詐騙犯很少，被詐騙的鄉親卻是非常多，非常高與能跟犯保連江分會共同舉辦這麼有意義的活動，尤其現代的詐騙幾乎都是透過網路施用詐術。

林彥良說，本次網路有獎徵答，也算是執法機關在網路上的反攻，讓民眾只要在網路上動動腦回答我們精心安排的問題，就能認識各類詐騙型態，保護自己及親友，避免一時失慮損失金錢、造成身心壓力及家庭失和，也更能瞭解及認同犯罪被害人保護制度，加入反詐騙及犯罪被害人保護的行列。

福建連江地方檢察署今（10）日下午2時在大禮堂舉行公開抽獎，為求慎重，現場除了本署全體同仁、連江分會同仁及民眾在場見證外，並全程錄影存證。