周一泛歐Stoxx 600指數早盤暫升6.66點或1.18%，為571.45點。該指數在上周五跌到近3周最低點。
在上個交易日，由於投資人對科技泡沫的擔憂，以及美國聯邦政府部門關閉40天，造成官方經濟數據欠缺，投資人紛紛離場，Stoxx 600指數創下自8月下旬以來的最大單週跌幅。
然而美國參議院在周日提出一項法案，旨在讓政府重新運轉，並維持到明年1月，讓市場緊張情緒有所緩解。不過，該法案仍需獲得眾議院和美國總統川普(Donald Trump)的批准。
科技股指數從近期的下跌中反彈，周一收漲2.3%，領漲其它板塊。
在個股表現面，英國酒商帝亞吉歐請來前特易購(Tesco)執行長Dave Lewis來領導該公司，由一位外部人士來帶領公司度過艱難時刻，隨後帝亞吉歐大漲8.2%。
鋼鐵商Salzgitter下調財測指引，股價仍上揚超過6%。
