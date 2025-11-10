在競爭激烈的房仲市場上，台慶不動產中都樹禾苑加盟店東林孟翰，以近9成的專約率與出色的團隊聯賣成績，在波動的市場中穩健前行。2024年他店內整體業績較去年成長15%，個人業績更突破400萬元。他認為，品牌的公信力、完善的制度與科技化工具，是推動成長的關鍵。

退伍之後，林孟翰的第一份工作是推廣咖啡機的業務。那段走遍市場、挨家挨戶拜訪的經歷，讓他練就了不怕拒絕、勇於開口的膽識。他說：「業務的核心在於開發與傾聽，懂得聽客戶的需求，才能找到成交的關鍵。」這段基礎訓練，為他日後的房仲生涯奠下了穩固基礎。

進入信義房屋後，他從零開始學習房產知識，第一個月就成交一件案子，讓他確信只要專注與勤奮，就能在業界立足。兩年下來，他打下紮實的基礎，但他說，「我喜歡挑戰最難的事，因為那才會讓我成長。」。於是，他毅然離職，轉入永慶加盟體系，離開熟悉的商圈，從南高到北高重新出發。

林孟翰用專業取得屋主信任，已經連續五季拿下開發王肯定。(圖/永慶房產集團提供)

加入永慶不動產後，林孟翰開始實踐「全專約」理念，不再搶一般約，而是專注於專任委託，「只要專約做得好，就不怕沒有業績，因為主導權在我手上，成交一定有我。」他強調，永慶加盟體系強大的聯賣制度正是全專約能成功的關鍵，憑藉集團四大品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產一起聯賣，專任物件能迅速曝光於系統內，讓同集團的經紀人員同步帶看、快速成交。

2024年4月他創立台慶不動產中都樹禾苑加盟店，他秉持「全專約房仲」的堅持，今年個人專約就超過50件，專約率近9成，更連續五季拿下開發王的肯定。究竟如何讓客戶都願意簽下專任委託？他說，他擅長用數據說服屋主，從點閱率、帶看量到競品價差，一項項分析，「我不講模糊的話，用數字讓屋主看到證據，自然會願意信任。」他分享，之前曾接手一間透天，前半年來都無人帶看，他溝通屋主調整開價、曝光策略，三天內就有買方上門，最後以屋主滿意價格成交。

從個人業績王轉型成為團隊領導者，林孟翰深知「帶人比做事更難」。他為每位成員設定明確目標，每週追蹤開發進度、檢討成交節奏，甚至親自陪同談案。「我希望他們比我更好，看他們上台領獎，我在台下幫他們拍手，比自己得獎更開心。」

林孟翰以明確目標管理與高效聯賣制度，帶領團隊締造亮眼業績表現。(圖/永慶房產集團提供)

他也讚許永慶加盟總部提供的科技系統，如《i智慧pro》與《行動智能經紀人APP》，讓業務能即時掌握行情、查詢物件，提升效率與客戶信任。「永慶不斷優化系統、導入AI技術，讓我們加盟店始終走在市場最前端。」

2025年房市進入盤整期，買方出價趨於保守、成交時間拉長，但林孟翰仍維持穩健成長。他強調：「市場不會永遠好，也不會永遠壞，撐得住的人才有糖吃。」他提醒團隊保持基本功的重要性，「點閱、帶看、出價是成交三部曲，任何一環鬆懈都會錯過機會。」在逆境時更能看出團隊底蘊，而永慶體系完善的聯賣與培訓制度，正是他們持續保持競爭力的後盾。

37歲的林孟翰，平時最大的紓壓方式是到夾娃娃機店「出貨」放鬆。他笑說，抓娃娃和房仲其實很像，「要判斷、要精準、也要耐心，掌握時機才能成功。」展望未來，他計畫持續壯大團隊、培育更多能獨立作戰的菁英，並規劃展店，打造更多專約高效、聯賣強勢的團隊。「只要保持專業、誠信與熱情，市場再怎麼變，都能找到屬於自己的舞台。」