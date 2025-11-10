港星梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，感情穩定，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，劉嘉玲罕見在微博發文公開點名淘寶與天貓平台，怒斥有商家違法使用梁朝偉肖像進行商品宣傳，並質疑平台縱容侵權行為。消息曝光後掀起熱議，不少網友力挺劉嘉玲「護夫正義」，呼籲平台應嚴格管理商家內容。

劉嘉玲10日在微博貼出多張截圖，顯示天貓國際店鋪有商家在保健品頁面上，放上梁朝偉半身照。對此，劉嘉玲直接點名兩大平台怒批：「這麼嚴重的侵權，欺騙消費者，@淘寶@天猫是你們的市場營銷策略嗎？」語氣相當犀利。據了解，梁朝偉從未與該品牌合作，商家此舉疑似誤導消費者。

貼文曝光後，網友湧入留言區支持劉嘉玲維權，直呼「離譜，這淘寶不得管制？」、「支持嘉玲姐正能量」、「抵制侵權行為，請消費者謹慎甄別！」也有人喊話：「趕緊發律師函」、「支持維權，這幾年淘寶各種跳轉鏈接，討厭到極致」。不少粉絲稱讚劉嘉玲「我很喜歡明星的活人感，敢說敢表達，這才是人最該有的性格，這淘寶確實孽障」，大讚她「霸氣護夫」。

劉嘉玲和老公梁朝偉。(圖／劉嘉玲 FB)

而根據陸媒《九派新聞》報導，詢問該店客服，對方回應稱：「我們是贊助了節目的，是有使用權的，也正在與節目組溝通，看是哪裡有誤會。」報導指出，截至當日下午3點，該店已撤下梁朝偉肖像相關圖片。淘寶客服也回應媒體表示，事件已移交相關部門處理，涉事商家於3小時內下架所有疑似侵權內容。