台南市七股科工區未來將打造成兼具產業競爭力與環境特色的南部綠色產業重鎮。（台南市經發局提供／程炳璋台南傳真）

台南市七股科技工業區已完成5次招商，台南市經發局10日在民治市政中心公告第6次招商案，首度採標租、標售雙軌制，以多元招商方式提供企業彈性選擇，標售區適合資金充足的企業長期布局、標租區適合「輕資產」的中小企業。

七股科技工業區共有141.15公頃土地，前5次招商中，第1、2次純出售，因需求度高，第3次開始改為競價標售，前5次標售案累計引進38家企業，出售面積38公頃，招商總投資金額超過290億元，預估創造6000個就業機會。

對企業來說，標售競爭需準備較多資金，標租相對較少，為了方便更多「輕資本」中小企業投入，第6次招商採標售標租雙軌並行。這是七股科技工業區首採雙軌制招商，後續招商方式會視景氣狀況與政策滾動式調整。

其中標售12個坵塊共6.13公頃，坵塊大小在998.25坪至2706.38坪之間，每坪單價8萬1983至8萬8925元。標租8個坵塊共3.02公頃，坵塊大小均約1143坪，每坪月租金130元。

經發局表示，標租有條件限制，租期最短不得低於6年，最長20年。業者在2年內完成建廠，並向工務局申請使用執照，同時取得工廠或商業、營業登記者，可免除2年租金。

七股科技工業區自規畫起，即導入服務中心與變電所共構設計，提升土地使用效率，園區整合基礎設施，搭配再生能源與台電配電系統，目前共構變電所已完成建照申請，預計民國117年供電，可供少見的161kV與69kV雙電壓等級，強化企業綠電接入與能源韌性。具備「電力穩定、用地完整、規劃彈性高」等整體優勢。

七股科技工業區展現高附加價值、低汙染產業定位的吸引力，進駐廠商陸續完成建廠，初步形成電子零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落。未來將打造成兼具產業競爭力與環境特色的南部綠色產業重鎮。