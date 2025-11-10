日本今年幾乎天天都有熊攻擊人的消息，已有13人喪命熊爪下。昨天清晨青森縣一家拉麵店57歲男員工在準備開店時，遭到1隻體長約1公尺的熊襲擊，他用力把熊甩開，熊隨後逃走，他僅眼睛附近受傷，撿回性命。如今日本人聞熊色變。事實上，過去發生過驚悚的熊吃人事件。日媒News Post Seven網站今天報導一起廣為流傳的案例。

這起發生在明治時代的北海道熊吃人事件，稱為「札幌丘珠事件」。報導引述去年出版的《都會熊的威脅》（直譯，アーバン熊の脅威）一書。事發於1878年1月的札幌郡札幌村大字丘珠村（現今的札幌市丘珠町）。有獵人發現一隻冬眠的棕熊。當時熊肉是居民重要的營養來源，皮毛也能賣得好價錢，於是他決定獵殺熊，然而獵人沒能1槍打死熊，反而被咬死。

冬眠熊被打擾饑餓難耐

冬眠被突然被打擾的受傷熊，加上冬眠期間飢餓的影響，陷入失控的狂暴狀態。牠四處覓食，橫衝直撞，跑遍整個札幌市區。警方組成獵捕隊，但未抓到牠。棕熊後來朝森林地帶的丘珠村去，牠看上一間用木頭和稻草搭建的簡陋小屋。當屋主人在打開門的一瞬間，就遭到攻擊，當場昏倒。屋主妻子抱著剛出生的兒子逃出小屋，但她仍被熊擊中後腦，頭皮裂開，兒子掉落在雪地。

儘管如此，女主人仍拼命逃向附近的一個人求助，兩人一同回到小屋。當時熊已咬住雪地裡的嬰兒。前去救援的人也被攻擊受傷，女主人因受重傷，只能眼睜睜目睹慘劇。天亮後熊離開，屋主的屍體已被啃食得幾乎無法辨認。

遭射殺熊屍體送學校解剖

獵捕隊於隔天在案發現場附近發現那隻熊，予以射殺。熊屍體被運至札幌農學校（現在的北海道大學），在教授指導下由學生進行解剖。當一名學生用手術刀切開異常膨脹的熊胃時，除了消化的食物外，還流出人類頭髮、嬰兒的雙手與頭巾，以及帶有牙齒咬痕的成人手臂等。

日天皇參觀食人熊標本

在切開胃之前的休息時間，有些學生偷偷切了熊肉，在工友室的炭火上烤來吃。當看到熊胃的內容物後，他們立刻從解剖室衝出，用手指將熊肉從喉嚨中掏出。事發隔年，日本明治天皇造訪北海道，參觀這隻食人熊標本。相關報導讓造成3死2重傷的札幌丘珠事件廣為人知。