10日，日本廣島、山口兩縣的市民團體向日本防衛省提交申請書，要求防衛省相關部門催促美軍，撤走部署於美軍岩國基地(MCAS Iwakuni )的「堤豐」中程飛彈發射裝置(Typhon missile launcher)。市民團體一向反對岩國基地功能強化，也就擔憂「提豐」成為岩國基地的常態裝備。

「提豐」是由美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)所研發的多功能機動式飛彈發射車，該名字是希臘神話中的風暴巨人。這款飛彈發射車是將Mk 41艦用垂直發射系統，裝入12公尺的貨櫃箱所組成，貨櫃有舉升系統，在使用時頂蓋打開，原本平躺的MK41發射器垂直立起，就完成發射準備。提豐可發射BGM-109戰斧巡弋飛彈、RIM-174標準6型防空/對艦飛彈，甚至是MIM-104F愛國者3型防空飛彈(PAC-3 MSE)，可見其泛用程度。

說回日本，「堤豐」是在今年9月首次部署到岩國基地，是美國日本大規模實戰訓練「堅毅之龍」演習的一部分。

Typhon: New US Army's Indo Pacific Missile Program

據岩國市透露，防衛省曾表示，在9月25日演訓結束後就會撤走「提豐」。但是岩國市之後又表示「目前並無撤走的報告，仍然呈現部署狀態」。

民團提出的申請書指出，部署「堤豐」會刺激周邊國家，並以會成為優先攻擊目標為由，望日本政府要求立即撤除「堤豐」及反對再次部署。申請提交後，市民團體「守護瀨戶內海靜謐環境的居民網路」聯合代表久米慶典向媒體強調：「堤豐部署正加劇地區緊張。我們會大聲抗議，希望日本政府也切實應對。」

防衛省負責人回應稱「美軍從基地運走（裝置）需要安排飛機，正在推進準備工作」。