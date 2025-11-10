時任南投縣信義鄉鄉長全志堅涉與鄉代會主席李國源在工程發包中收受回扣93萬元一案，台中地院10日再度召開準備程序庭。全志堅透過辯護律師向法官黃介宏訴苦，指稱因擔心李國源作風強勢、恐「卡住鄉公所預算」，為避免與鄉代會對立，才未即時制止不當行為。合議庭最後諭知本案將於12月22日下午3時續行準備程序庭。

起訴書內容指出，全志堅與李國源於2024年地震後相關工程中，涉以特定廠商參與議價、排除競爭，最終取得回扣並涉及圖利，全案檢警17日內火速偵結、移審，檢方依貪汙收賄、圖利等罪起訴，其中全志堅犯後未能坦認犯行，建請法院從重量刑。

10日下午召開準備程序庭，庭上主要討論3項爭點，李國源妻子聲請返還與此案無關支票簿；全、李2人的科技監控是否要調整；李國源聲請要帶團去中國福建考察是否可行。

對此，李國源主張全面認罪，加上信義鄉有95％是山區訊號不佳，電子腳鐐常出現異常，易被誤認脫逃，希望改為每周定期向派出所報到，並允許他出國考察。但檢方強調限制出境已屬替代羈押手段，李國源涉犯10年以上重罪，不能保證不會棄保潛逃。全志堅則表示維持現況就好。

庭上全志堅透過律師楊玉珍提出勘驗今年7月信義鄉廚餘說明會錄影檔，指錄影內容可顯示李國源問政風格強勢、言詞辛辣，導致基層同仁受辱，全志堅因擔心預算遭卡，不敢正面阻止不當行為。李國源的辯護律師王捷拓則反對勘驗，認為錄影內容與本案待證事實無關，恐引發不必要的過度解讀。

受命法官最後表示，相關聲請將於庭後裁示，全案定於12月22日下午3時續開準備程序庭。開庭結束後，全志堅與李國源未有互動，2人在親友及律師陪同下各自離去。