在秋冬之際，印度首都新德里被一層令人窒息的霧霾籠罩，空氣汙染程度飆升，環境瀰漫著刺鼻噁心的氣味，使首都居民忍無可忍，紛紛走上街頭抗議，口號就是「我只想呼吸！」要求政府採取改善對策。

美聯社報導，截至週一上午，新德里的空氣品質指數(air quality index,AQI)達到344，屬於「第六級、嚴重汙染」，根據世界衛生組織建議的暴露限值，在這一程度下呼吸有明確的健康危險。

空氣檢測儀對新德里的量測，顯示出340的驚人數值，代表著危險有害健康。(圖/美聯社)

週日，數十名抗議者聚集在新德里，強烈表達了公眾的關切，呼籲政府介入，應對首都的有毒空氣危機。父母帶著孩子一起上街頭參加示威活動，人人戴著防護口罩，舉著標語牌，寫著「我想呼吸」，還有標語則是寫「我懷念呼吸」。

群眾聚集在印度凱旋門廣場，手舉標語「我想念呼吸」，以抗議政府對空汙沒有對策。(圖/美聯社)

新德里擁有 3,000 萬人口，是世界上汙染最嚴重的首都城市之一。這與地型、季節都有關，每到冬天，對流不旺盛、季風減弱，這使得空氣汙染物滯留不走，再加上當環境氣溫降低，空氣汙染物更容易下沉靠近地面，有毒的煙霧就會籠罩整個城市。

在印度，PM2.5（致癌顆粒物，其大小足以滲透到血液中）的濃度，經常飆升至聯合國建議的每日健康指導值的 60 倍。

一名女性抗議者梅格娜（Meghna）說：「我出來抗議，沒有政治動機，只是以一個普通公民，關心並擔憂我們目前的空氣狀況。」

然而抗議遭到鎮壓，警方隨後沒收了標語牌和橫幅，並要求抗議者解散，表示他們沒有獲得示威許可。

鎮壓無法解決問題，首都居民一樣每天面臨惡劣的空氣品質，他們飽受頭痛和持續咳嗽的困擾。民眾對政客日益增長的憤怒也與日俱增，他們被指責互相推諉，而不是切實執行應對這一年度公共衛生危機的政策。

當局已暫時禁止建築施工，限制柴油發電機的使用，甚至嘗試使用人工降雨來促進降水，但批評人士表示，只有採取長期措施減少排放，才能帶來真正的緩解。