新北市議員江怡臻今（10）日在新北市議會總質詢提到，好孕專車及敬老卡搭乘計程車服務，應提升品質及量能，與更多車行一起合作，甚至與台北市跨縣市讓雙北一起推動，以便於民眾使用；另外弱勢兒童及少年醫療補助申請也應研議放寬至18歲。新北市長侯友宜對此肯定是好的政策方向，並透露最近社會局就和Uber談了很多次，希望可以讓好孕專車合作Uber更方便，表示「有結果就會報告」。

江怡臻指出，好孕專車是新北首創的政策，引起各縣市跟進，但存在部分技術性問題 ，例如搭乘地點須綁定產檢場所、服務車輛沒那麼多，並可能缺少安全座椅，呼籲市府能擴大服務車輛、鬆綁搭車地點綁定、新增安全座椅設備、加強好孕司機培訓。另外敬老卡搭計程車服務部分，同樣服務量能有限，希望能擴大適用車輛。

另外江怡臻也提到，針對新北市發展遲緩的兒童青少年醫療補助，目前社會局提供12歲以下可申請，但很多家長反映，相關醫療費用龐大，希望能擴大至18歲。

對此侯友宜表示，會持續朝向跟uber合作，透露最近社會局就和Uber談了很多次，希望可以讓好孕專車合作Uber更方便，表示「有結果就會報告」，希望讓民眾搭乘更方便、服務量能更擴大，優先規好孕專車量能提升的部分，再後續規畫敬老卡服務擴大。

至於針對發展遲緩的兒童、青少年醫療補助擴大服務年齡的部分，侯友宜回應，這是非常好的建議，如果財務可行，會朝擴大至18歲方向研議。