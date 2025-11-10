新北市議員呂家愷今（10）日在議會總質詢時，提到幼兒園或補習班等機構兒虐事件頻傳，但目前幼兒園監視器僅保存14天，呼籲延長保存期限為30天以外，也建議市府可以跨局處成立「兒少保護辦公室」，將有關單位統整作為專責統合窗口，以加速案件處理。新北市長侯友宜對此表示會請社會局評估，也會針對監視器延長期限部分跟教保團體討論。

呂家愷提到，兒虐案件不管是議員，還是市府，都會希望幫忙主持公道，但因相關證據蒐證不易，有時候常常會變成各說各話，目前新北市在監視器管理辦法上，是否可以做到更多，將幼兒園監視器規定的保存14天延長成21天甚至30天？他指出，有時候會遇到一些案例是已經通報了，但幼兒園卻拖到事發的第15天後才自主通報。

呂家愷強調，托嬰中心這方面就有非常完善的SOP，認為類似案件需要證據參考，家長更是有知的權利，但現今很多類似案件常演變成家長跟園方告來告去，希望新北市府針對這部分可以更完善。另外呂家愷也提到，兒少案件常需跨局處整合處理，建議市府可以評估是否成立「兒少保護辦公室」，整合資源，讓案件處理更即時。

侯友宜對此回應，畫面必須以通報當天開始算起，若是有故意延長到14天以後「這樣不對，這有違法」，會要求教育局處理、追究責任，另外侯友宜也坦言「兩周確實有點短」，希望監視畫面保存延長到整整一個月，但仍需和教保團體討論看看，目前仍需溝通，不然推動會有困難。

另外針對兒少保護辦公室，侯友宜指出，目前兒童、少年虐待事件會由市府祕書長成立跨局處專案小組處理，是否有需要拉一個獨立單位成立兒少保護辦公室，會請社會局評估，強調「我們大家都努力保護在前，不要等到發生事情再來追究」。