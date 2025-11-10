據美國證管會（SEC） 申報文件顯示，微策略在11月3日到11月9日期間，砸下4,990萬美元（約台幣15.6億）現金，購入487枚比特幣，每枚比特幣購入成本平均約102,557美元。
這使得微策略的比特幣總持有量，達到641,692枚，累計投入成本475.4億美元，平均購入成本為每枚比特幣74,079美元。
根據SEC文件，微策略最近這一次掃貨大買比特幣的資金，來自該公司ATM計劃（市價發售）下，出售數個系列永久優先股的收益。
狂買比特幣而聲名大噪的美國軟體公司微策略（ Strategy)，上周再度斥資近5,000萬美元，買進487枚比特幣，該公司持有的全球第一大加密貨幣超過64萬枚。
據美國證管會（SEC） 申報文件顯示，微策略在11月3日到11月9日期間，砸下4,990萬美元（約台幣15.6億）現金，購入487枚比特幣，每枚比特幣購入成本平均約102,557美元。
這使得微策略的比特幣總持有量，達到641,692枚，累計投入成本475.4億美元，平均購入成本為每枚比特幣74,079美元。
根據SEC文件，微策略最近這一次掃貨大買比特幣的資金，來自該公司ATM計劃（市價發售）下，出售數個系列永久優先股的收益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。