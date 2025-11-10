據美國證管會（SEC） 申報文件顯示，微策略在11月3日到11月9日期間，砸下4,990萬美元（約台幣15.6億）現金，購入487枚比特幣，每枚比特幣購入成本平均約102,557美元。

這使得微策略的比特幣總持有量，達到641,692枚，累計投入成本475.4億美元，平均購入成本為每枚比特幣74,079美元。

根據SEC文件，微策略最近這一次掃貨大買比特幣的資金，來自該公司ATM計劃（市價發售）下，出售數個系列永久優先股的收益。