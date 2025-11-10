法國上訴法院批准了前總統沙柯吉(Nicolas Sarkozy)提出的釋放請求，他將在星期三走出監獄。這其實是庭外候審狀態，因為他的律師群成功為他爭取到上訴的機會，而在法國的法律，上訴期間可以暫停刑罰。

自 10 月 21 日以來，沙柯吉一直被關押在巴黎的拉桑特監獄。幾天前，他被判處試圖從利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）那裡收受非法政治獻金，用於他 2007 年的總統競選。

沙柯吉對判決提出上訴，並繼續否認有任何不當行為。

這位前總統曾在 2007 年至 2012 年擔任一屆總統，人們原本預期他可以透過上訴避免牢獄之災，但下級法院的主審法官認，由於犯行嚴重性，這位 70 歲的老人必須盡快服完五年刑期。

檢察官週一同意了沙柯吉的釋放請求，為他的獲釋鋪平道路，理由是他有出庭和配合警方調查的良好記錄。

法院雖然同意沙柯吉離監獄，但是他不得與審判中的其他任何人員，以及與此案有關的一系列人員接觸，其中包括格達費的兒子賽義夫。沙柯吉也被禁止與司法部長達爾馬寧(Gérald Darmanin)及其團隊成員交談。

達爾馬寧曾擔任沙柯吉發言人，所以他前往監獄探望這位前國家元首，此舉引起了人們的注意。也就被批評可能有司法干預的空間。

星期一，沙柯吉透過視訊進行線庭審，他穿著入獄當天所穿的藍色西裝外套，神色比較憔悴。他形容過去三星期的監獄生涯，是人生的「一場惡夢」、「一段極度痛苦」的經歷。

沙柯吉表示，他不會試圖潛逃出國。他說：「逃避法律制裁就等於承認有罪。我永遠不會承認我沒做過的事。」