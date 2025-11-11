南韓名校接連爆出線上考試集體作弊事件！繼首爾延世大學傳出學生利用生成式人工智慧（AI）在期中考作答後，鄰近的高麗大學也爆出學生透過KakaoTalk開放聊天室共享題目答案。兩間學校校方均祭出嚴懲，宣布被發現期中考作弊的學生成績「0分」。

綜合韓媒報導，南韓頂尖的延世大學新村校區有一門針對三年級學生開設的「自然語言處理與ChatGPT」課程，在10月15日舉行期中考，卻爆出多名學生利用AI舞弊。該課程為線上選修課，有約600名學生；該堂課教授指出，部分學生透過調整鏡頭角度、同時開啟多重程式等手法作弊。

據教授掌握消息，約有50人涉案，但校內論壇投票顯示，自認曾作弊的學生可能高達200人。因此，教授隨即公告，主動自首者僅以「期中考0分」處理，否則將依校規處以停學等懲處。

原來隨著AI生成技術普及，南韓多所大學已面臨相似問題，有不少大學開始研擬對策。像是首爾東國大學早在今年8月規定，若學生在程式設計課中使用AI輔助答題，將直接判為不及格。然而，部分學生坦言，「教授難以真正查驗」，反映出AI時代學術誠信的灰色地帶。

根據南韓校園社群「Everytime」的調查，10名大學生中有7人承認在課業中使用AI工具，顯示AI已滲入學習日常。還有學生透露，會命令AI「生成不會被AI偵測系統抓到的作業」。因此AI安全研究所所長認為，「在AI已成為基本能力的時代，更該教育學生如何正確運用，而非單純禁止。」

