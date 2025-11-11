台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人呂佳宜談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，如果加上「包牌」還可以增加中獎的機會，有位購券者1,500元「串關+包牌」中獎130,100元，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

運彩「串關+包牌」，其中「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，最多可以串到12關，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。「包牌」投注是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是購券者考量及權衡的重點。只要您有看好想串關的賽事和想包牌的選項，2種投注方式可以同時運用投注。

7/20台中北屯的投注站有位購券者買運彩時挑了2場足球賽事，並且以「串關+包牌」方式來提高中獎的金額與中獎的機率，投注內容為「包牌」1.賠率30.0倍的「柏雷素爾@鹿島鹿角 正確比數2:3」、2.賠率29.0倍的「柏雷素爾@鹿島鹿角 正確比數3:2」、3.賠率65.0倍的「柏雷素爾@鹿島鹿角 正確比數3:3」；再「包牌」串4.賠率41.0倍的「FC琉球@福島聯 正確比數 3:3」、5.賠率22.5倍的「FC琉球@福島聯 正確比數 3:2」、6.賠率20.0倍的「FC琉球@福島聯 正確比數 2:3」，買單場有6組，買串2關有9組，合計共15個組合，每組合100元，合計投注1,500元，比賽結果為「柏雷素爾 @ 鹿島鹿角2:3」、「FC琉球 @ 福島聯 3:3」，單場的中獎7,100元(100元X30倍+100元X41倍)，串2關的中獎123,000元(100元X30倍X41倍)，合計中獎130,100元。

從他的投注內容可以看出4個眉角：1.選擇賠率高的足球「正確比數」玩法；2.專挑兩隊可以踢出大比分的高賠率選項「2:3」、「3:2」及「3:3」；3.選擇「串關」(最高可到12關)讓可能的中獎獎金大大提高；4.搭配「包牌」提高中獎機會。提供大家投注參考，希望下一個中大獎的人會是你。