陸軍步兵257旅步2營常備兵役軍事訓練第240梯次，日前實施震撼教育期末鑑測，役男通過攻擊發起線，依序完成毒氣、高絆網等狀況處置，有效驗證單兵戰技；同時，課程模擬戰場實際景況，結合機槍空包彈射擊，藉此磨練戰場抗壓及心理素質。

為驗證基礎訓練成效，軍事訓練役第240梯次役男日前期末鑑測實施震撼教育，內容涵蓋敵砲擊與毒氣狀況、高絆網、戰傷救護、屋頂型鐵絲網、衝鋒等作戰狀況處置，測驗採全程實距離方式進行，期透過實戰化訓練，驗證單兵戰技及戰場抗壓力。

過程中，役男進入模擬毒區，9秒內迅速戴上防護面具，快速通過危險區域，展現臨戰應變效能。隨後演練戰傷救護狀況，由役男模擬同袍受傷完成傷患止血、包紮與搬運等作業，有效驗證敵火下自救互救的戰技。

「一班注意！三伍掩護一、二伍，通過高絆網！」緊接著，役男迅速低姿持槍、交互掩護，以躍進方式前進至高絆網前，然後臥倒、伏進通過。倒數階段，入伍生在通過屋頂型鐵絲網後，隨即向山頭發起衝鋒；期間，即便震撼教育全程已進入尾聲，不見役男絲毫鬆懈，仍奮力吶喊衝鋒，順利通過震撼教育的洗禮，象徵正式「由民轉軍」，成為國土防衛的堅實戰力。