為紀念今年6月去世的棒球先生長島茂雄，日本野球機構理事會10日通過重要決議，將於日職2026球季開始頒發全新獎項「長嶋茂雄賞」。評選範圍包含例行賽與季後賽，從12支隊伍挑選出跑壘、打擊、守備各方面活躍，並且有助於吸引球迷，進而提升日本棒球文化地位的球員。

美國職業運動獎項、場地經常以傳奇人物冠名，例如山本由伸今年獲頒的世界大賽MVP是以威利梅斯（Willie Mays）冠名，另有賽揚獎、漢克阿倫獎、李維拉獎、霍夫曼獎、克萊門提獎、羅賓森獎（新人王）、貝比魯斯獎等等。

然而日職非常嚴謹，至今僅有「澤村榮治賞」「正力松太郎賞」兩座冠名獎，前者是表揚符合特定條件的最傑出完投型投手，後者是表揚棒壇的活躍人士，王貞治、鈴木一朗、大谷翔平都有得過此獎。

王貞治先前表示，他很榮幸與長島身處同一年代，期盼大谷翔平這樣的新世代球星繼承長島的影響力。因此這個獎項不同於MVP，可能同樣注重球員在球迷之間的人氣，評選標準尚待日後公布。