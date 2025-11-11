台驊控股(2636)10月合併營收14.89億元，月減1.02％，年減30.39％；累計前10月合併營收為175.32億元，年減17.52％。面對關稅政策不穩多變、全球經濟需求疲軟及運價低檔的挑戰，台驊控股指出，在全球經濟下行壓力持續下，特別是美歐消費需求疲弱，加以貿易與關稅政策不確定性仍高，使景氣與貨量回升面臨挑戰。近期亞洲主要航線海運價格短期上行，反映船公司調整運力及市場供需結構階段性改善。整體而言，11月海運市場可能出現「運價短期回彈」情形，但能否轉化為貨量與營收成長仍待觀察。