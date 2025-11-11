海運事業10月營收為7.85億元，月增0.69％。全球主要航線運價受新船交付與運能過剩影響，市場仍維持低檔，但公司透過東南亞及東北亞區域深耕布局，靈活整合航線與運輸資源，並掌握供應鏈轉移趨勢，持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等主要客戶，確保出貨穩定並展現營運韌性。
空運事業營收為4.6億元，月減3.2％。受惠於AI伺服器及半導體設備出貨穩健，高科技業務維持成長動能；惟受美國政策調整與市場變化影響，市場氛圍仍趨保守。公司聚焦高附加價值貨源並優化航網配置，積極布局新興市場，以提升整體服務效能與營運韌性。
中歐鐵路事業營收為0.57億元，月增2.66％。受地緣政治與邊境通關不確定性影響，跨境班列運輸仍存在波動，公司積極推動「海陸鐵空」多式聯運方案，靈活調整運輸節點與路線，提升運輸彈性與風險分散能力，確保客戶運輸服務穩定。
內貿與倉儲事業營收為1.87億元，月減3.59％。主要受部分長期客戶調整庫存與出貨節奏影響，短期物流需求略有放緩。公司持續優化客戶結構與倉儲管理效率，並依產業特性調整服務策略，以提升營運效率與服務品質。
全球運輸市場於10月持續呈現震盪整理格局。海運市場受運能供過於求及全球需求疲弱影響，運價短期內難以顯著回升；空運市場則受電子零組件與醫療用品需求支撐，維持區間穩定。陸上運輸與內貿物流市場持續朝向穩健成長，智慧化與數位化應用推動產業整體效率提升。
