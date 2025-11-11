台語創作女歌手鐘綺（涂敏琦）自選秀節目《聲林之王》發跡，曾入圍許多獎項，她日前抱怨近年有不少台灣人整天唱衰台灣、整天罵政府，讓她忍不住嗆聲：「如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！」此番言論引發熱議，藥師林士峰也發文回擊，「我們從來就沒有嫌棄台灣」。

鍾綺8日在社群平台上傳一支影片，透露身邊有朋友打電話給她，抱怨台灣非常爛，讓她覺得傻眼，「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好……」，認為如果這麼不開心就搬走，「你一個土生土長的台灣人，整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎？」

對此，時常針對時事評論的藥師林士峰，今（11）日深夜也在臉書發文，痛批「一個長期住加拿大的人，也好意思對台灣這片土地說嘴，而且盡說這些五四三的」，他覺得如果真的愛台灣，就不應該放任民進黨亂搞、破壞台灣，提到台灣的醫療在民進黨執政下，已經崩壞到到處缺工，還在職場上努力的人，被迫做功德。

林士峰直言，他們從來就沒有嫌棄台灣，要旅外的鍾綺不要偷換概念，「我們淦譙的是執政很爛的民進黨，我們嫌棄的是執政無能的民進黨，操作司法對付政敵的民進黨」，更強調台灣不是民進黨的，民進黨不等於台灣。

貼文掀起討論，網友紛紛留言：「她在自我介紹嗎？丟不丟臉」、「原來是這種貨色」、「被唾棄的是那個不爭氣的執政黨吧！」、「住國外的永遠最愛國」、「很想反問，難道現在的台灣不應該罵嗎？到底有哪一點能跟的上先進國家的。」