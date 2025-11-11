服役空軍技術學校曾姓二等兵，因經常表現不佳，遭到林姓上士班長要求寫檢討報告，但因內容不符要求被要求修改，曾員竟當場當著辦公室內其餘官士兵面前，辱罵林姓上士「智障」，林員認為曾員公開侮辱提出告訴，橋頭地院審理後，依陸海空軍刑法公然侮辱長官罪，判處拘役40日，得易科罰金。

根據判決書，服役於空軍航空技術學院勤務連警衛班的曾姓二等兵，於民國113年8月某日，因不滿林姓上士班長不斷要求其應遵守部隊規定事項，在警衛班辦公室內，辱罵林姓上士「智障」，林員認為遭受侮辱而提出告訴。

曾員審理時，坦承對林員說「智障」，但否認有公然侮辱長官犯行，辯稱：「我是喃喃自語，非針對他，且現場僅我與班長2人，非公然侮辱。」

但是林員證稱：曾員在單位表現不佳，常受到他的責難，他有可能因此懷恨在心。案發時他不服要求檢討報告某段重寫，曾員突然說「我看你很不爽」，他便問曾「說什麼？」，曾又回應「我看你不爽很久了」、「每天一直唸煩死了」，當下立即辱罵「智障」，林員詢問曾員「剛才在罵我智障？」，曾員回應「本來就是」，當場至少有5至6人聽聞。

法官審理後，認定曾員所說「智障」言語，指智力功能明顯低於常態，且在生活適應能力上有顯著困難，而林員身為上士，更意指他統禦紀律能力低下，含有貶損長官之尊嚴、威性、羞辱之成分，且無益於公共事務之思辯，依社會通念及一般人之認知，屬足以貶抑他人人格尊嚴、名譽、使人難堪之負面言語，已逾越一般人可合理忍受之範圍。

法官認定，曾員為現役軍人，本應重法守紀，僅因不滿長官要求其遵守部隊規範，竟公然侮辱三字經，損及部隊綱紀、領導統御，事後矢口否認犯行，又未能與告訴人協商和解或予以賠償，依陸海空軍刑法公然侮辱長官罪，判處拘役40日，得易科罰金