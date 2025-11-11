桃園市龍潭警分局為因應龍潭區新生醫護管理專科學校於8日擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念。（龍潭警分局提供）

桃園市龍潭警分局為因應龍潭區新生醫護管理專科學校於8日擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念，藉由寓教於樂的互動方式，提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

這次宣導活動針對多項重點議題進行深入宣導，為避免無照駕駛等交通安全問題，特別提醒學校師生及家長，務必遵守交通法規規定，「不無照駕駛、不提供交通載具予無照者、取得駕照後正確及防禦駕駛」等觀念，另宣導無照駕駛罰則的提高，於115年上半年起，機車駕駛人可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管車輛。並特別引進「酒醉模擬眼鏡」體驗活動，讓同學親身感受酒後視線模糊、判斷失準的危險狀況，深刻了解「酒後不開車」的重要性。

龍潭警分局表示，11月同步推動「行人交通安全大執法」專案，針對「車不讓人」及「行人違規」等違法行為加強取締，提醒學生務必遵守交通規則，養成「車輛停讓、行人守法」的良好習慣。另在防詐識詐方面，宣導學生求職面試時防範詐團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，如強調高報酬、工作輕鬆、赴國外兼旅遊等工作必須小心有詭，充分與父母或師長討論，必要時一同前往面試了解，才能保護自身安全。

龍潭警分局長施宇峰特別呼籲，近期適逢政府普發現金一萬元，詐騙集團也趁機以假網站、假貼文等手法詐取個資或金錢，呼籲民眾認明官方唯一網址https：／／10000.gov.tw／，提高警覺，切勿輕信網路訊息，如有疑慮可撥打反詐騙專線「165」或報案專線「110」查證，以免一時不察，遭受詐騙。