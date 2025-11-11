大陸《人民日報》海外版11日報導，在《巴黎協定》簽署10周年與大陸「雙碳」目標提出5周年之際，由大陸環境科學研究院支持、公眾環境研究中心主辦的「太陽能賦能全球綠色低碳轉型」主題交流會日前在北京舉行，會上發布的《2025大陸太陽能建設進展報告》（《報告》）總結大陸太陽能建設成就，展示從戈壁沙漠到城鄉屋頂的太陽能建設實踐，梳理技術突破和模式創新對全球氣候行動貢獻，展望大陸太陽能以「十億瓩」為起點，向更高品質、更可持續的未來邁進的前景。

報告顯示，大陸太陽能產業在過去10年間實現迅速增長，成為全球能源轉型的重要驅動力。

截至今年6月底，大陸太陽能發電裝機容量達到約11億瓩。今年1月至7月，大陸新增太陽能發電裝機容量達2.23億瓩，為同期火電新增裝機容量的5.3倍，表明大陸電力系統正快速實現綠色低碳轉型。

報告顯示，大陸形成「西集東散」總體太陽能發電發展格局。內蒙古、青海、新疆、甘肅、寧夏等西部省區，依託沙漠、戈壁及荒漠土地資源，發展集中式太陽能基地，成為清潔能源戰略重要支點。中部和華南部分地區則採取集中式與分散式並舉策略，河南、安徽、湖北等地利用採煤沉陷區、石漠化山地、丘陵緩坡的低效利用地、魚塘水面等空間，建設集中式太陽能電站，在人口密集的平原地區則以分散式太陽能為主。東部沿海省分如山東、江蘇、浙江等，憑藉製造業基礎與電力負荷優勢，將分散式太陽能深度融入產業升級，打造「零碳園區」「綠色工廠」「太陽能村落」。

「太陽能＋」複合模式在大陸廣泛推廣——江蘇鹽城農光互補項目通過高支架設計與寬行距布局，實現「板上發電、板下種植」，既保障農作物光照，又提升土地綜合效益；貴州在石漠化地區通過太陽能建設替代薪柴消費，助力生態修復與民生改善；廣西「漁光互補」項目在太陽能板下建立水產養殖基地，助力農民增加收入。

專家、企業代表及學者認為，這場由技術、政策與全民參與共同推動的可再生能源革命，不僅為大陸實現最新提出的2035年風光總裝機力爭達到36億瓩的自主貢獻目標奠定基礎，也為世界能源轉型提供可複製、可推廣的「中國方案」。