國民黨立院黨團總召傅崐萁捲入競選小物案，檢調3月間兩度搜索「管家」李慶隆台中、花蓮住處並約談李男，李到案隔天開車到律師張睿文事務所，將車停放停車場，借用套房供李藏匿，檢調5月通緝李，李8天後投案，台北地檢署11日依藏匿人犯罪起訴張，並求刑8月。

檢方痛批張身為律師，藏匿犯罪嫌疑人且隱匿其行蹤，妨害真實發現及國家司法權行使，又犯後在緘默權保障下任意供述，與客觀事實證據不符，始終飾言狡辯，犯後態度不佳，具體求刑8月，另將分「律他」案，將張移付律師懲戒委員會懲戒。

至於李慶隆涉傅崐萁競選小物案，涉犯《商業會計法》，投案後遭100萬元交保，配戴電子腳環監控，另傅則為「他案」被告，檢調仍在偵辦中。

起訴指出，北檢3月間指揮調查局北機站兩度搜索李慶隆台中、花蓮住處並約談李男，3月10日約談李到案，李委任張睿文律師辯護，張對檢方表示李沒有逃亡之虞，檢方訊後請回李。

但張卻以有親戚上台北找工作需要居所，向王姓房屋仲介借用台北市麗水街套房的鑰匙，李在接受檢調訊問後隔天下午5時，開車到張的律師事務所，張搭上李車，以遙控器打開事務所大樓地下室電梯，指示李開車停入機械停車位，李停好車拆除車牌，與張會合

張即聯繫王姓仲介，並開自己轎車搭載李，於3月13日凌晨至北市麗水街，將李及鑰匙交付王，由王帶同李入住，張再支付一個月1萬7000元租金給王，王再轉交倪姓屋主。

3月19日調查官找不到李，詢問張睿文，張佯稱2人僅在14日在事務所見面，但李未出現，他也找不到李，北機站、北檢分別於4月8日、4月11日約詢、傳喚李，李都未現身，北機站拘提亦未到案，北檢5月2日對李發布通緝，並搜索張睿文，訊後諭知張交保50萬元。

李直至5月9日才主動到案，結束近2個月的逃亡生涯。北檢訊後諭知李100萬元交保，配戴電子腳環監控。