台北市副市長李四川10日指出，與新壽解約金額經會計師查核，分手費為44.3億餘元，希望本周內簽訂協議，朝2026年6月2日輝達執行長黃仁勳來台時動工的目標邁進。不過，議員游淑慧檢視帳務細目後發現，新壽連除草、環境維護、Logo調整都要市府「還錢」，她嘆只能「三聲無奈」，批新壽結果今天一邊「委屈求全」、一邊又「能拿就拿」，果然是什麼錢都要賺才會有錢。

針對Logo費用部分，台北市副市長李四川今早回應，圍籬更改標示的部分，是因為「新新併」的緣故所以更改廣告，當然這個也是他們的成本，所以會計在裡面。

游淑慧今（11）日在臉書PO出新光人壽履約支出成本結算明細表，並透露她剛收到北市府送來議會關於與新壽的解約提案，坦言雖然只想給錢解約、送走不留，可是看到新壽連除草、環境維護的費用都要北市府還的時候，只想苦笑，「新壽標走了幾年不開工，環境維護好像就是租客原本應該做的事？」

此外，游淑慧說連新壽自己的文件翻譯費、律師費全部通通都算進來，台新、新壽併的Logo調整費用，也要北市府納稅錢來付，游不禁痛批，金控合併、開發案移轉這件事，市府一開始就不同意了，他們擅自偷偷去做圍籬的Logo調整這件事，費用居然還要算在北市府身上，「真是昏倒」，並狠酸新壽「什麼錢都要賺才會有錢」。

據《中國時報》今報導，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與持有地上權的新光人壽合意解約，雙方對「分手費」已達成協議，李四川昨透露，最終解約金額確定為44億3406萬餘元，市長蔣萬安與輝達不動產副總裁本月將會碰面，輝達先遣部隊下周會與市府討論投資事宜；蔣盼經議會審議、新壽開臨時董事會通過後，這周可順利完成解約。