輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與持有地上權的新光人壽合意解約，雙方對「分手費」已達成協議，分手費為44.3億餘元，希望本周內簽訂協議。但民進黨議員顏若芳提出質疑，新壽要求市府支付工地圍籬換上新新併LOGO的費用4萬多元，認為此筆費用不合理。台北市副市長李四川今（11）日對此回應，這個也是它的成本。

根據《中國時報》今報導，市府昨將新壽履約支出成本結算彙總表送至議會，市府函文指出，依議會決議該案因未及編列預算且無法自行調整，並需動支平均地權基金超過5000萬元，所以函請議會備查，議會預計12日審定。據結算表內容，支出主要項目及金額包括新壽已繳納權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共34億4981萬2174元，已支付顧問及工程成本6億1448萬1768元，另有各項費用衍生「資金成本」3億6977萬143元，總額為44億3406萬4085元。

但民進黨議員顏若芳發現，其中新壽要求市府支付工地圍籬換上新新併LOGO費用4萬多元不合理，與履約無關，為何要市民埋單？李四川今對此回應，那一個大概是他們（新壽）圍籬（原來的廣告），因為新新併所以更改廣告，當然這個也是它的成本，所以也記在那裡面。