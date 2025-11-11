●蘋果周一收漲0.45%，報269.43美元。《The Information》引述知情人士報導，第一代iPhone Air銷售欠佳，蘋果已經大砍此款主打最纖薄手機的產量，且可能延後下一代iPhone Air的發布時間。

消息人士表示，蘋果可能不會按原訂計畫在2026年秋季發布新一代iPhone Air。作為iPhone Air兩家組裝廠之一的鴻海目前只保留一條半的iPhone Air產線，可能到本月底就完全停產此款手機。另一家組裝商立訊精密則已經在10月底就全面停產iPhone Air。不過，鴻海和立訊精密仍為熱賣的iPhone 17 Pro系列安排數十條生產線。報導指出，蘋果最初僅分配給iPhone Air約10%產能，但由於銷售不如預期，目前還有不少庫存，無論是線上或線下都能輕鬆購得，與其他型號形成強大反差。

●醫療保險類股走跌，Centene跌8.8%，Humana跌5.4%，Elevance Health跌4.4%。美國參議院就結束政府停擺達成撥款協議，但沒有將延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）補貼納入。根據參院達成的協議，相關措施將留待12月才進行表決。

●Metsera慘跌14.8%，輝瑞宣布以逾100億美元收購該減重藥物新創公司。輝瑞小跌0.16%。

●禮來（Eli Lilly）獲Leerink Partners上修評級，股價上漲4.6%，收在966.64美元，創下歷史新高。