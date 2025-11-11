鳳凰颱風襲台，中央災害應變中心提升為一級開設，過去因堰塞湖溢流釀災的光復鄉因累積雨量達標，已發布紅色警戒、啟動人員撤離。行政院長卓榮泰表示，此次應連結過去經驗，盼地方政府能依中央應變中心發布訊息進行統一規劃，也希望地方政府給予撤離、避難及收容國人妥善照顧，中央會隨時給予必要協助。

針對鳳凰颱風襲台，中央災害應變中心提升為一級開設，中央如何協助地方提升防颱準備，花蓮縣府又拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，引發不滿，縣府被質疑甩鍋林保署。

卓榮泰表示，颱風又來襲，他要求連結過去經驗，由中央應變中心統一發布，所有提醒地方政府應注意的事項。比如昨天早上7點，中央就發布花蓮縣光復鄉的紅色警戒，昨天傍晚5點半也發布海警，今天早上5點半也發布陸警，希望地方政府都能依照中央應變中心發布的各種訊息，做統一的規劃。

卓榮泰指出，到目前為止，垂直避難的人數達到4,150人，撤離疏散達到2,148人，而收容安置的有659人，也希望地方政府對所有撤離避難以及收容的國人，也要予以妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。