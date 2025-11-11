展望後市，隨著AI帶動資料中心資本支出擴張，預期將持續挹注營收成長動能；同時，整體半導體產業庫存已回復至健康水位，非AI領域的半導體需求亦可望穩健復甦。公司預估2025年第四季（財測中位數）合併營收約為新台幣3,050億元，年增約17%；稅後淨利約37.5億元，年增約48%；每股盈餘（EPS）預估為3.2元，年增約40.5%，整體維持穩健成長趨勢。

累計今年1至10月合併營收約新台幣9,627億元，即將突破兆元門檻，已超越去年全年營收，年增約20.9%，顯示營運表現持續向上。