展望後市，隨著AI帶動資料中心資本支出擴張，預期將持續挹注營收成長動能；同時，整體半導體產業庫存已回復至健康水位，非AI領域的半導體需求亦可望穩健復甦。公司預估2025年第四季（財測中位數）合併營收約為新台幣3,050億元，年增約17%；稅後淨利約37.5億元，年增約48%；每股盈餘（EPS）預估為3.2元，年增約40.5%，整體維持穩健成長趨勢。
累計今年1至10月合併營收約新台幣9,627億元，即將突破兆元門檻，已超越去年全年營收，年增約20.9%，顯示營運表現持續向上。
文曄（3036）公布2025年10月自結合併營收約新台幣1,269億元，較去年同期成長約28.7%，創下單月營收次高紀錄，相較第四季財測營收中位數，達成率約42%。10月營收維持年增動能，主要受惠於AI相關應用出貨持續強勁，涵蓋資料中心、伺服器及通訊等領域；此外，旗下Future所在的歐美市場需求亦持續年對年回溫。
