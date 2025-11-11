橋頭地檢署偵辦男子尤正宇涉嫌自2021年起任職國防部後備體系期間，利用擔任預算、統計與財務等職務之便，翻拍並透過Telegram傳送軍中機密公文與人員資料給自稱大陸人士以換取虛擬貨幣，檢方於11日偵結依國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌起訴，並請求沒收犯罪所得，籲請法院從重量刑。

檢方調查指出，國防部全民防衛動員署後備指揮部上尉軍官尤正宇自2021年起在國防部後備體系服務，歷任南、北部後備指揮部等單位之預算、統計、財務職務，因職務關係得以接觸內部公務文書與資料。

2022年間，尤男因有貸款等金錢需求，在網路上與一名自稱「聲音好聽」（後改名「九鳴笛子」）的大陸人士結識；對方得知其為現役軍職後，提出取得其任職單位可接觸之機密資料並以虛擬貨幣報酬為誘因。

檢方指出，尤男多次用個人手機翻拍包括軍中「核銷簽呈」、「國軍準則」等內部文件，並透過Telegram傳送給對方；期間亦曾登入軍用內部網站搜尋軍事準則並翻拍傳送，另有一次提供「北部地區後備指揮部現職人員電話一覽表」。

檢方查得尤男共收取泰達幣4998枚，折合約新台幣15萬3000餘元，認為該款項即為洩密之不法所得，已聲請沒收。

橋頭地檢依《貪汙治罪條例》關於違背職務及收受賄賂、《國家安全法》關於交付公務上應秘密文書電磁紀錄之罪，以及《刑法》洩漏應秘密消息罪等罪嫌對尤男提起公訴。

檢方表示，尤男作為軍職，負有維護國家機密之責，卻以私利出賣機密，已嚴重危害國家利益，請求法院嚴審並從重量刑。