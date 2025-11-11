統新第三季單季合併營收達1億3,460萬元，較去年同期成長79.05%；合併營業利益為1,597萬元，稅後淨利（歸屬於母公司業主）2,700萬元，雙雙由虧轉盈，每股稅後盈餘0.70元，為自2023年以來首度單季轉正的亮眼表現。毛利率亦顯著提升至42.46%，較去年同期轉為正毛利，顯示產品組合與庫存結構優化成效已逐步顯現。

統新10月合併營收4,900萬元，年增68.45%；累計今年前10月合併營收達3億9,637萬元，年增51.41%，反映出光通訊市場需求穩定回溫。

展望後市，統新指出，美國總額高達424.5億美元的「寬頻網路基礎建設計畫」（BEAD Program）正加速推進，目前全美56個地區中已有54個地區進入審查最後兩個階段。該計畫旨在縮小數位落差，推動偏遠與服務不足地區獲得高速網路連接，預期隨法案審查通過，將為光通訊與網路設備供應鏈注入新一波成長動能，並進一步強化整體產業景氣。

展望2026年，統新除持續受惠全球資料中心建設與美國BEAD計畫推動外，也積極拓展生醫、半導體、車用及太空通訊等新興領域。公司表示，隨著多元布局逐步開花結果，整體營運展望審慎樂觀。