中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程屢傳死亡工安事故，勞動部職業安全衛生署今年7月要求中油落實職安監督，未料檢調接獲錄音檔檢舉，三接二期工程涉及浮報工程經費逾百億元。立法院國民黨團今（11）日上午舉行記者會質疑「能源全國吃緊、中油高層緊吃」，誰在主導浮報工程款？要求檢調徹查。

依據錄音檔爆料，中油高層霸氣向廠商說：「中油什麼都沒欠，錢最多！」明示原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，預算可以往上加，經過4次灌水至253億元。被明示加價的廠商最後沒標到工程，得標的皇昌營造卻頻傳工安意外，迄今有7名工人死亡，第一期的沉箱因為破損還被質疑安全性。

「第三座天然氣接收站投資計畫」興建桃園觀塘液化天然氣接收站，又稱第三接收站，簡稱「三接」，攸關台灣北部穩定供電；第一期工程預定年底驗收，未來穩定輸氣將支援大潭電廠新建機組發電，取代燃煤發電，邁向淨零碳排。

中油公司107年10月26日決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程等業者承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沈箱可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑變成「豆腐渣」工程。

據報導，三接第二期總工程費高達253億元，廠商爆料中油高層授意拉抬工程費，原本預算94億元，中油招標前找廠商報價先提出122億元價格，未料高層聽到後撂話：「中油什麼都沒欠，錢最多。」明示預算可以往上加。

爆料錄音檔指出，廠商加到150億元，中油高層還是不滿意；廠商又報價220億元，竟然被中油高層罵「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商認為這位中油高層應該不會A錢，但台灣不可能有這麼好康的事，無奈再加價到256億，後來中油以253億元招標。

據指出，皇昌與泛亞得標的三接第二期工程費因為大增，至今進度正常。皇昌董座江程金曾傳出是前總統陳水扁的「獄友」，多次承攬市政工程，政商實力雄厚。法界人士指出，公共工程若浮報工程款罪名成立，非公務員涉犯《刑法》偽造文書罪，公務員涉犯《貪汙治罪條例》。