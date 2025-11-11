船上共查獲加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全為日文包裝，品牌包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種。（宜蘭縣查緝隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

船上共查獲加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全為日文包裝，品牌包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種。（宜蘭縣查緝隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台灣自今年10月11日正式開放合法加熱菸上市，不料短短不到一個月，宜蘭就爆出全台首宗加熱菸走私案！40歲林姓船長與30歲施姓船員看準日菸價差，以「買低賣高」圖利為由，駕駛遊艇「千陽號」赴日本石垣島載貨返台，準備趁合法熱潮牟利，卻在宜蘭烏石漁港遭海巡與關務單位聯手查獲，當場起出上萬包加熱菸，總市價高達170萬元。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊表示，先前接獲基隆關情資，掌握林嫌利用遊艇返航夾帶私菸入境，遂與關務署基隆關、宜縣府財政稅務局、海巡署北部分署第一岸巡隊及艦隊分署第七海巡隊共組專案小組偵辦，10月31日下午1時許，專案小組持宜蘭地院核發的搜索票在烏石漁港埋伏，成功攔查「千陽號」遊艇。

經清查，船上共查獲加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全為日文包裝，品牌包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種，以T牌數量最多，走私品被藏於24個紙箱中，分別放在艙間及座位下方，手法相當隱密。警方指出，遊艇自石垣島駛入宜蘭，嫌犯利用台日航距短、成本低的優勢偷運貨品，查獲數量與裝載方式顯非一般消費者所為，懷疑背後另有中盤商接應，檢方將向上溯源追查。

據了解，目前台灣合法販售的加熱菸，每包市價約130元；而在日本相同或類似品牌的價格每包僅80至100元，相差30至50元。林嫌看準價差，打算以「薄利多銷」方式轉售牟利，不料剛返航就被查獲。

宜蘭地檢署訊後將林、施2人依違反《菸酒管理法》諭知交保候傳。海巡署指出，走私不僅損害國家稅收，任何形式菸品皆含尼古丁與致癌物質，長期吸食恐增罹病風險。

基隆關表示，將持續與國內外執法單位合作，鎖定高風險貨物查核，嚴防非法加熱菸入境。海巡署則呼籲，若民眾發現海上走私、偷渡或異常船隻，可撥打「118」海巡報案專線，提供線索者可獲獎金，共同維護國境安全與社會治安。