日本高瀨建設企業標誌。（陳宏宗提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣以「東」字為基礎，2023年推出新形象標誌。（蕭嘉蕙攝）

台東縣議會第20屆第6次定期大會今（11）日縣政總質詢，無黨籍議員陳宏宗質疑台東縣府新縣徽設計與日本岐阜縣1家知名建設公司企業標誌高度雷同，強調「若去掉顏色，相似度高達9成」，要求文化處說明設計來源與審查過程，避免影響國際形象。

陳宏宗質詢時播放2個圖案，一個是日本高瀨建設公司的企業標誌，另1個是台東縣徽，兩者皆採用線條式設計，都有5條線，最底線為尖形，差別在顏色，及縣徽頂端有圓點。

「衣服那五條線怎麼來的，可以解釋給我聽嗎？」陳宏宗說，去掉顏色，兩者相似度達9成以上，如果這家公司的人到台東，一定覺得公司的標誌怎會跑這裡來？這家公司已經數十年，台東縣徽則才3年，縣府列席備詢官員穿的衣服上都掛著縣徽，縣徽代表著台東縣的形象，若存在仿冒爭議，將對縣府和台東縣帶來負面影響，呼籲文化處檢視評比時是否有詳查原創性。

文化處長李吉崇回應表示，縣徽由設計中心依公開徵選程序產生，設計團隊在規畫上希望呈現「台東山海人」特色與「五感台東」概念，並強調設計過程有公共參與與團隊討論。面對質疑，他強調「我們相信團隊是原創，後續會再了解設計過程」，並允諾將比對確認是否有侵權或相似情形。縣長饒慶鈴說，兩個圖案看起來不像。

陳宏宗則強調，此事攸關全台東縣形象與公信力，「縣徽非小事，若被指抄襲，對台東形象影響甚鉅，若不詳查恐淪國際笑話」，建議文化處若有必要應啟動檢討、修正或重新設計機制，要求文化處必須立即展開調查，並向議會報告說明以示負責。

台東縣2023年推出新形象標誌，以「東」字為基礎，將筆畫圖像化，象徵「公路線、海岸線、山稜線、地平線」以及向外擴散的「影響力」，並呼應台東的「五感體驗」，標誌也轉化為日出與月升的畫面，代表台東日出的意象，新標誌取代了數十年來使用月形石柱和蝴蝶蘭的舊版標誌。