民進黨立委賴瑞隆今接受專訪時，被問到也會喊「支持柯志恩就是票投鄭麗文」時表示，他不會講這樣，「但是大家要挑戰她」；連民進黨都往中華民國派移動了，都講中華民國台灣，都講維護，老共對於台灣這麼的不友善的狀況下，整天在講「我是中國人」，還「祭拜吳三桂」，所有的態度讓大家覺得「你似乎是靠習近平、王滬寧那邊，並沒有站在台灣、中華民國這邊」；並認為，鄭麗文這件事對柯志恩在高雄選情會有傷。

此外，賴瑞隆上午赴民進黨中央登記參與高雄市長初選受訪時強調，呼籲國民黨高雄市長參選人柯志恩說清楚講明白：「你跟國民黨主席鄭麗文的路線是否一樣？」高雄人不接受一個中國、高雄人不接受台灣失去自由民主，如果柯志恩跟鄭麗文同一陣線，高雄人絕不接受、也絕不歡迎這樣的候選人，呼籲柯志恩說清楚、鄭麗文慎思，2026年台灣人會唾棄親中、親共的鄭麗文。

賴瑞隆今接受《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪時，被問到鄭麗文最近一連串事件，對柯志恩是否有傷時指出，「一定有傷」，因為高雄人是很不能接受這件事情的，因為如果並沒有站在台灣這邊的話，讓大家覺得你跟鄭麗文是站在習近平、中共那邊的話，在高雄很難拿到票，因為高雄人對這個意識上是非常強烈的，「民進黨都已經可以往中華民國派，往中華民國台灣移動了，我們守護中華民國」。

他說，但習近平的一個中國其實只有中華人民共和國，不會有中華民國，當這樣目的這麼清楚的時候，還不站在幫中華民國發聲的時候，怎麼對得起台灣，對得起所有人，他認為鄭麗文是柯志恩很大的硬傷。

前往中央黨部登記高雄市長初選，對於黨內對手邱議瑩喊出「票投柯志恩就是支持鄭麗文」，賴瑞隆說，鄭麗文近來形同習近平、王滬寧的代言人，高雄人不接受「一個中國」，也不接受與鄭麗文同一陣線的參選人，呼籲柯志恩說清楚。

賴瑞隆登記參選後受訪也指出，鄭麗文近來的表現親共、親中，形同中國國家主席習近平、中國全國政協主席王滬寧的代言人，被提名的縣市長人選，是不是也支持鄭麗文路線？那麼不只支持柯志恩就是支持鄭麗文，支持謝龍介、張善政也是支持鄭麗文，讓台灣人民感到擔憂。