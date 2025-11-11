曾入圍第三十五屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」、「年度專輯獎」的原住民歌手AZ李孝祖，從2012年起在歌唱比賽嶄露頭角，後來推出嘻哈唱跳單曲〈東海岸〉展露頭角，9月時因強颱樺加沙造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創他的家鄉，像外界喊話求援。近期他剛完成台北個人演唱會，依舊心繫家鄉近況，也期許自己可以透過音樂為族人發聲爭光。

「有餒YOUNEI 台北演唱會」一開始由祭司帶領開場祝禱詞以及除穢歌，濃濃的原住民元素充滿著迎靈、除疫、送靈、祝福等意境，緊接著，AZ李孝祖帶來一連串的熱歌勁舞直接讓現場炸裂，他甚至衝到台下和粉絲近距離互動、互撞，氣氛嗨到最高點。

原住民歌手AZ李孝祖「有餒YOUNEI 台北演唱會」，由祭司帶領開場祝禱詞以及除穢歌祈福。（年輕富有娛樂有限公司 提供）

原住民歌手AZ李孝祖「有餒YOUNEI 台北演唱會」和粉絲熱情互動。（年輕富有娛樂有限公司 提供）

台北個人演唱會結束後，AZ李孝祖仍意猶未盡，開心在社群分享心情，「謝謝大家來到演唱會玩，真的到現在還在感動，從企劃、音樂、舞蹈、視覺、流程、道具、周邊、燈光、場地等等～我非常用心在每一個細節上，將音樂以及故事串連起來變成一個精神意念一個世界觀，也少不了所有幕前、幕後的工作人員大家一起努力完成它」，坦言在音樂事業打轉了12年，萬分感謝所有貴人、親友和粉絲們。

AZ李孝祖2024年以全台首張阿美族嘻哈專輯「美式教育PAMERICAH」入圍第三十五屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」、「年度專輯獎」，之後馬不停蹄的製作2025年全國原住民族運動會主題曲「贏了Kiemel」並在高雄巨蛋炸裂演出，在2025年底回到了夢想最初的地方台北展開個人首場演唱會的旅程，陸續完成個人專場「有餒YOUNEI 台北演唱會」、以及「 2025 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季」，接下來將現身11/21 阿布絲的演唱會當嘉賓，11月底新MV誕生，明年還有新企劃以及新歌跟粉絲相見。