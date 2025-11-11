戰鬥藍召集人趙少康。（趙少康辦公室提供）

戰鬥藍召集人趙少康10日與民眾黨主席黃國昌便當會，趙少康透露，黃國昌給他一份民眾黨民調指出，新北市長選舉不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧都能獲勝，但是如果又演變成「三腳督」，蘇巧慧就會勝出；趙少康強調，藍白合則兩利，分則兩害。

趙少康說，大罷免會大失敗，民眾黨的功不可沒，當時黃國昌就曾經應他之邀，到台中迷你蛋參加反惡罷活動。另外，駁斥賴清德的「團結十講」，黃國昌也曾經出席他舉辦的記者會表達看法。這場便當會兩周前就約了，只是因為大家都忙，從上周改期，延後到昨天見面。

針對2026、2028選舉，趙少康認為，藍白「合則兩利、分則兩害」就是勝選密碼，所以能多溝通互動就是好的，對於外界計較黃國昌先見他還是先見國民黨主席鄭麗文，都是多餘。相信鄭麗文跟黃國昌一定很快就會安排進行黨對黨的磋商。

對於兩人便當會談了什麼「內幕」，趙少康指出，黃國昌昨天跟他分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧都能獲勝，但是如果又演變成「三腳督」，蘇巧慧就會勝出，所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

趙少康強調，「一個公平的機制」才能讓雙方都服氣，也能對內向支持者交代，如果以明年三月前達成共識為目標，還有4個月時間，相信一定可以商量出最終方案。不論哪一個政黨，選民跟選區都在台灣，必須訴求台灣選民的支持，一切以台灣選民利益、台灣前途為重，否則就不會當選。