埔里國中校門口角落原本雜草叢生，仁愛高農園藝團隊將進行改造。（仁愛高農提供／楊靜茹南投傳真）

埔里國中學生參與學校校門口角落的改造活動。（仁愛高農提供／楊靜茹南投傳真）

埔里國中校門口角落原本雜草叢生，經改造煥然一新，成為植感療癒角落。（仁愛高農提供／楊靜茹南投傳真）

國立仁愛高農園藝科在全國技能競賽屢獲金牌等大獎，近年獲國教署挹注推動「校園角落造景活化計畫」，讓學生透過實務操作累積經驗，迄今已幫南投縣逾10所國中打造景觀空間，他們這次協助埔里國中重新打造校門口景觀，讓美學扎根，培育綠色人才。

仁愛高農實習處主任施芸芳、園藝科主任林佑澤，帶領園藝科學生王家華、林意修、高永岡、陳俞靜等人改造埔里國中校門口意象，特地邀埔里國中學生一起參與景觀布置，以多樣花材、色彩配置與空間美學為核心，讓校門口景觀煥然一新。

埔里國中學生說，看大人拿鋤頭整地很輕鬆，換他嘗試時，由於第一次拿鋤頭，根本不知道怎麼用，看著校門口原本雜草叢生的角落，經過整地、種花草、放置迎賓玩偶等巧思布置，變得很漂亮，真的很有成就感。

近年經實習主任施芸芳及園藝科師生團隊籌劃在各國中推行校園角落特色造景計畫，已陸續完成仁愛國中校門口及公車亭、埔里宏仁國中校園、埔里國中校門口及大成國中校園景觀。111年度再選定魚池國中、國姓國中進行合作改造校園，對造園景觀有興趣的國中生，從基地分析、主題設計介紹、工具與材料認識、工程施作步驟逐一進行造景實作課程，美化校園同時也深化學生與校園的連結，提升對學校的認同感。

埔里國中校長陳清濱表示，學生跟著仁愛高農團隊動手做，不僅體驗園藝魅力，理解技職教育的多元可能，對未來升學選擇有很大的啟發。