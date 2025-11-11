就讀花蓮高農門市服務科的盧琮鈞，今年以一幅畫「有線的山，有風的花」畫出眼中的花蓮與想像的世界，獲得繪畫比賽高中組特別獎。（花蓮高農提供／羅亦晽花蓮傳真）

就讀花蓮高農門市服務科的盧琮鈞，是位自小就面臨多重挑戰的特教生，卻不受身心障礙限制積極學習，透過繪畫展現自我，今年他以一幅畫「有線的山，有風的花」畫出想像的世界，用充滿生命力的筆觸分享眼中的花蓮，感動評審團，一舉拿下繪畫比賽高中組特別獎。

盧琮鈞自小被鑑定為發展遲緩，走路、坐臥、語言表達等方面都需要他人協助，雖然肢體協調、智力發展不如他人，卻不願向命運低頭，以後天勤能補拙的方式，透過繪畫走出自己的一片天，陸續在縣內的繪畫比賽中獲獎，漸漸地找到自信。

盧琮鈞今年以一幅「有線的山，有風的花」參加縣府和財團法人熱愛生命文教基金會舉辦的「看見洄瀾公益繪畫比賽」，畫中不僅單純地臨摹風景，也透過充滿生命力的筆觸，真摯的描繪出他對家鄉的愛，感動評審，獲得高中組特別獎。

盧琮鈞說，這幅畫就是他眼中的花蓮，在畫裡看到好多山、好多花、還有風，天上也有好多電線走來走去，它們像是在說悄悄話一樣。這幅畫就是他用畫筆在「說話」，把心裡那個有線、有風、有自己的想像世界，全部畫出來。

特別獎評審代表沈廷憲表示，評審在審核作品時，考量的順序與權重並非單純以技術為依歸，而是關注參賽者「對花蓮的認知」與「情感的投入程度」，最後才檢視繪畫的技巧，比起完美無瑕的技術，真摯的情感表達更加可貴。

他說，有些孩子可能缺乏資源接受正規的繪畫訓練，但他們的畫作卻承載著對生命回憶的深度表達和真摯情感，設立特別獎正是為了將這些充滿生命厚度的作品納入，表揚創作者背後不屈不撓的精神與對土地的純粹熱愛，盧琮鈞的作品不僅是視覺上的美感，更是情感上的強烈共鳴，是本屆比賽中最具溫暖力量的故事。

花農校長梁宇承表示，藝術是生命成長中不可或缺的養分，它能幫助孩子們在逆境中找到出口，盧琮鈞同學用畫筆堅定畫出對花蓮「深刻的愛」，將逆境轉化為強大的創作能量，是全校師生引以為傲的榜樣。