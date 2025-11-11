台中市清水區一名75歲獨居陳姓婦人，9日晚間在家中走樓梯時不慎從2樓摔下1樓，撞擊造成手腳及背部受傷，倒臥在1樓客廳無法自行起身。由於子女均在外地工作，好險手機掉在身旁，趕緊打電話給親屬尋求幫助，但親屬抵達時因無鑰匙無法入內，立即報警尋求警方協助，最終警消強行破門後入內救援，所幸婦人意識清楚，送醫後並無大礙。

清水派出所9日晚間9時許接獲報案，報案人表示自己的親友獨居不慎從樓梯上跌落，打電話尋求自己幫助，但親友家大門反鎖自己無法進入，希望警方協助進入屋內查看親友狀況。

警方迅速抵達現場，並通知消防人員。深夜警消警笛聲響徹社區，引來多位鄰居關心，附近一名鎖匠也主動加入救援。不過因住家大門及3樓門都遭反鎖，無法正常開啟，警消為爭取時間決定從3樓以油壓工具強行破門後入內救援。

救援人員進入住家後，於1樓客廳發現婦人仰躺地面、痛苦哀喊。看到警消靠近，她激動放聲大哭表示「全身都很痛」，警方安撫婦人「沒事了，我們來協助你。」經救護人員檢視，婦人無明顯外傷、意識清楚，警消與民眾合力將她抬上救護車後送醫治療，險象環生的驚魂終於落幕。