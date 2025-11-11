網紅「仙塔律師santa」李宜諪被控為靈骨塔詐團主嫌吳芳儀辯護時，為吳女轉達指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車洗錢，並轉知吳女遭羈押事，被檢方依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年；台北地院今（11）日首度開庭，李女不認罪，辯稱吳女車子早在她通知前就過戶，且吳女遭羈押一事也非機密。李女另聲請解除境管，檢方認為，案件仍審理中，建議應繼續境管。

檢方指控，吳芳儀、呂英菖111年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，檢方4月聲押吳女獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女BMW X6休旅車在吳收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任律師趙浩程請李女代班，李女再找律師蔡沅諭分工；吳羈押後，李女轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉吳女金飾、車輛，並指導銷贓說詞，趙、蔡另涉嫌將偵查祕密洩漏給詐團。

北檢依洗錢、洩密罪起訴李、趙、蔡3名律師，各求刑1年、1年、6月，另依詐欺等罪起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

北院今首度開庭傳喚李女等被告，李女否認犯罪，辯稱車子是否為犯罪所得尚有法律疑慮，她主觀上沒有洗錢犯意、沒有犯罪動機，依車子過戶時間點，就算有通知也是無效幫助，洩密罪也有爭議。

李女律師表示，詐團犯罪所得是現金、而非汽車，檢方應證明汽車是犯罪所得，才有洗錢罪的問題；另檢方指控李女傳簡訊稱「吳芳儀遭羈押」、「詢問吳芳儀是不是主嫌呂英菖的助理？」是否為偵查祕密，亦有爭議。

李辯稱，她通知吳女友人賣車、賣金飾，是因吳女說車子未被查扣，她認為是吳女可處分的財產，她只是好意轉達訊息，她是事後看起訴書才知道車子過戶之事。而且起訴書內容與事實差距頗多。

公訴檢察官表示，李女供述與偵查中不符，李女身為律師，卻幫詐欺集團處分財產，若李女是為獲律師費而指示變賣汽車，應另負法律責任。

此外，由於李女限制出境期限將屆滿，聲請解除境管。李女說，她沒有外國居留證，被起訴罪名亦非重罪，她沒有潛逃必要性及動機；但檢方認為，案件尚在審理中，應繼續境管。